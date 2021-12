Addio a Elio Pollam, la voce della Val di Fassa Running. Il comitato  organizzatore: “Lascia un vuoto incolmabile”

FASSA. Il Comitato Organizzatore dalla Val di Fassa Running piange uno dei suoi più preziosi collaboratori. Elio Pollam, componente del consiglio direttivo della corsa podistica a tappe più partecipata d’Italia, ma pure apprezzata voce che da sempre ha accompagnato i partecipanti, incitandoli in veste di speaker prima del via e applaudendoli quando attraversavano il traguardo, è salito in cielo.



Un’incurabile malattia lo ha portato via, lasciando un vuoto incolmabile, come ha evidenziato il presidente del Comitato organizzatore Armando Mich: “Il nostro gruppo ha perso una delle colonne portanti. La Val di Fassa Running non sarà più la stessa senza Elio, siamo tutti malinconici e tristi. Cercheremo di ricordarlo già dall’edizione del prossimo giugno".

"Era una persona strategica nel nostro team, con sempre nuove idee e tanta dinamicità, come del resto ha sempre dimostrato nel suo impegno professionale e sociale in Val di Fassa: da direttore della scuola di sci a consigliere dell’Azienda di promozione turistica. Un uomo che amava la sua terra e si è sempre speso per farla crescere e conoscere in tutto il mondo”.



Tutto il Comitato Organizzatore si stringe attorno alla famiglia di Elio. Buon viaggio caro amico. Ci mancherai!