Cade dalla cabinovia durante l’esercitazione, ferito un tecnico del Soccorso Alpino

FASSA. Un componente del Soccorso alpino del Trentino è ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta accidentale da una cabinovia, nel corso di un'esercitazione (foto d'archivio del Soccorso alpino).

L'incidente è avvenuto ieri mattina, attorno alle 10.Il soccorritore, un 52enne della stazione dell'Alta Fassa, si trovava sugli impianti del Col Rodella assieme ad una decina di altri operatori.

Era in corso una simulazione di un evento d'emergenza: si trattava di una delle tante esercitazioni che in queste settimane vengono organizzate dal soccorso alpino del Trentino in previsione della partenza della stagione invernale.

Al passo Fedaia, ad esempio, sempre ieri mattina si stavano esercitando gli uomini del soccorso alpino del Centro Fassa.

Al passo Sella, dunque, erano impegnati 11 operatori della stazione Alta Fassa nell'esercitazione per l'evacuazione degli impianti a fune. Significa che, ad impianto fermo, i soccorritori devono raggiungere le cabinovie poste a varie altezza e procedere con l'evacuazione delle persone presenti attraverso un sistema di corde.

Proprio in questa fase, mentre stava procedendo con le manovre di calata dalla cabina, il soccorritore è precipitato da un'altezza di circa cinque metri.

La caduta è fortunatamente stata attutita dalla neve. Suo malgrado, è stato protagonista non più di una simulazione, ma di un soccorso vero e proprio.

L'uomo è stato raggiunto dall'elicottero e poi trasferito per accertamenti all'ospedale Santa Chiara di Trento.