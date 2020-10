Nuovo allarme covid nelle case di riposo in Trentino: tre operatori sono risultati positivi nella rsa di Sen Jan de Fassa, come ha riferito poco fa il TgrRai. I contagi sono emersi in seguito agli accertamenti diagnostici di routine (tamponi quindicinali) avvenuti sui 53 ospiti della struttura e sui dipendenti (una sessantina). Mentre le autorità sanitarie cercheranno ora di verificare origine e natura dei tre contagi, la dirigenza della rsa ha subito stabilto la sospensione delle visite dall'esterno, quale ulteriore misura di prevenzione.

Nel frattempo nella struttura di Vigo di Fassa è scattato un nuovo controllo tramite test covid-19 sia sugli utenti sia sul personale, in modo da verificare che non vi siano altre positività. E d'ora in poi i tamponi di screening per tutti avranno frequenza settimanale.

Solo dopo l'esito dei nuovi test e il lavoro di tracciamento, si potrà verificare se la situazione va considerata un focolaio o se i tre contagiati derivano da percorsi fra loro indipendenti.