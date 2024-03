L'operaio morto in falegnameria, altri esami per accertare le cause del decesso

TRENTO. Si svolgerà domani l'autopsia sul corpo di Bogdan Rodzinca, l'operaio 59enne di origini polacche deceduto in un incidente sul lavoro questa mattina in una falegnameria di Tiarno di Sopra, in Trentino.

L'operaio, residente con la famiglia in val di Ledro, lascia la moglie e tre figli.

Secondo i primi rilievi, l'operaio sarebbe stato investito e trascinato da un muletto carico di un bancale di legname guidato da un suo collega.

L'autopsia è stata disposta da pm di turno, Fabrizio De Angelis, per chiarire se un eventuale malore possa essere stata una concausa dell'accaduto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari, anche la polizia locale Alto Garda e Ledro e l'Uopsal, che proseguirà le indagini. (Ansa)