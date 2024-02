Ledro, un camion intasa la strada di Pur di prima mattina: il sindaco lo blocca e lo fa retrocedere

LEDRO. È la notizia che naviga di cellulare in cellulare, di bocca in bocca, dall’alba di questa mattina (martedì 13 febbraio) tra i cittadini di Ledro: un camion, nonostante il divieto d’accesso, ha imboccato a Molina la strada comunale che, passando lungo il versante di Pur, consente di raggiungere Pieve, intasando così il traffico veicolare all’ora di punta (ore 07.40).

A seguito della frana rocciosa che ha interrotto la circolazione lungo la strada statale «240» all’altezza della presa della condotta della centrale idroelettrica, tra gli abitati di Molina e di Mezzolago, l’arteria di Pur che cinge il lato opposto del lago ledrense è l’unica strada percorribile: stretta, ad unica carreggiata, percorribile in ambedue i sensi di marcia da tutti i mezzi leggeri, sino alle 3.5 tonnellate. Questa mattina però un camion, dalle dimensioni superiori a quelle consentite, ha soprasseduto il divieto di transito pervenutogli non solo dalla lettura della cartellonistica ivi presente (quella posta all’inizio della strada diretta a Pur da tempi precedenti alla frana, si intende) ma anche il divieto verbale giuntogli dal sindaco Renato Girardi.

Il sindaco Girardi, che ha ricevuto segnalazioni da tutti i cittadini transitanti, si è così recato in località Pur e, intercettato il mezzo pesante, lo ha obbligato a retrocedere: da Pur dunque non si è diretto a Pieve, ma ha invertito il precedente senso di marcia ed è tornato a Molina. Avrebbe dovuto raggiungere Bezzecca per scaricare la merce trasportata. «L’autista, all’altezza del Museo delle Palafitte, ha ricevuto un chiaro “no” di fronte alla possibilità di percorrere la strada di Pur – ha spiegato Claudio Oliari, vicesindaco di Ledro – oggi ci organizziamo per pianificare soluzioni fattibili riguardanti il trasporto precedentemente svolto dai pullman, un vero e proprio disagio per gli studenti, le famiglie e chi le utilizza di norma il servizio di Trentino Trasporti».

«Chiedo ai cittadini, autisti lungo la tratta Pieve-Pur-Molina, di essere prudenti ed educati, per consentire ai veicoli che incrociano di avere il tempo di trovare una rientranza e garantire a tutti il corretto passaggio veicolare - ha aggiunto Oliari - la situazione è spiacevole e impegnativa per tutti, non serve accelerare e guidare ai 50 km/h su una strada del genere: è pericoloso e bisogna capirlo. All’orario di punta d’ora in poi saranno presenti i vigili urbani al fine di dirigere il traffico. Abbiamo valutato l’attivazione dei semafori per alternare il senso di marcia in maniera regolarizzata, ma tale situazione è impraticabile, poiché servirebbe un semaforo della durata di dieci minuti per ogni senso di marcia e ciò creerebbe ulteriori disagi. Quindi, spetterà al vigile fisico dirigere il traffico».

Nel frattempo, molti cittadini lavoratori nell’Alto Garda stanno dando la loro disponibilità a trasportare gli studenti delle superiori. È questo ciò che serve ora tra i cittadini di Ledro: essere solidali l’un l’altro e, insieme, cercare di superare anche questo disagio. Parimenti, con il costante appoggio pratico, logistico e informativo delle istituzioni locali e delle parti chiamate in causa.