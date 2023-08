Pauroso scontro frontale tra due auto sulla Gardesana a Dro: cinque feriti, due sono gravi

TRENTO. Pauroso scontro frontale, verso le 17 di oggi, lunedì 28 agosto, a Dro: cinque persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto sulla Gardesana occidentale, nei pressi della località Sass del Diaol: un violento schianto che ha visto protagoniste due vetture, una delle quali dopo lo scontro è finita fuori strada.

Sul posto sono arrivati poco dopo i primi soccorritori: il personale sanitario e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre dall'abitacolo due dei feriti che erano rimasti incastrati nell'auto. L'elicottero di Trentino Emergenza è atterrato sulla strada, che è rimasta temporanemante interrotta. Sul posto anche tre ambulanze, due arrivate dall'ospedale di Arco e una della Croce rossa di Vezzano.











Al momento non sono note le cause dello scontro, avvenuto poco dopo una curva.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, i due feriti più gravi sono stati trasportati in codice rosso uno in elicottero all'ospedale di Trento e l'altro al Santa Maria del Carmine di Rovereto, al momento non è nota la loro età. Fortunatamente, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Gli altri sono stati ricoverati all'ospedale di Arco: si tratta di tre donne di 21, 25 e 32 anni.

IL LUOGO