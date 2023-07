Si sente male in acqua, turista 70enne soccorsa dal bagnino al lago di Tenno

TENNO. Intervento di soccorso questa mattina (martedì 18 luglio), attorno alle ore 10.30, al lago di Tenno per una persona in difficoltà in acqua. La donna, una turista tedesca di 70 anni, si trovava in una comitiva di amici giunta nell’Alto Garda per le vacanze. All’improvviso, dopo essere entrata nelle acque del bacino turchese per refrigerarsi, è stata colta da malore e ha perso i sensi.



Immediato l’intervento del bagnino di Spiagge Sicure, presente nel lido naturale tennese, che ha raggiunto la donna e ha avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono sopraggiunti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e l’elicottero di Trentino Emergenza. La turista è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento.