Si è infilato in auto sulla ciclabile da Riva del Garda a Torbole senza riuscire poi a uscirne. Ieri mattina, un ottantenne voleva andare in macchina da Riva a Torbole ma all'altezza di forte San Nicolò, prima della galleria, si è trovato di fronte alle transenne e al divieto di transito, visto che il traffico, per i noti lavori dopo la frana, è a senso unico.

Il pensionato allora ha pensato di seguire la segnaletica per le bici e si è infilato sulla ciclabile con la sua utilitaria aggirando la galleria.

Ha proseguito imperterrito fino all'altezza della Madonnina, tra lo sconcerto di pedoni e ciclisti. All'altezza dell'edicola sacra però, si è dovuto fermare perché non c'era modo di continuare con la pista interrotta per la frana. Sono stati chiamati gli agenti della polizia locale che hanno provveduto, non senza una salata tirata di orecchie, ad aprire un varco alla vettura, per rientrare sulla corsia delle automobili.