Violento tamponamento ieri mattina in via Borgo Nuovo a Pietramurata, tratto urbano della ex-statale 45 bis Gardesana che attraversa la borgata droata.

Erano da poco passate le 11.30 quando al bivio di ingresso nel paese, e nei pressi della locale farmacia comunale, si è avuta la collisione tra una station-wagon Bmw (probabilmente in fase di svolta per entrare nel centro storico di Pietramurata) e un utilitaria Fiat diretta verso il Basso Sarca.

Ad avere la peggio sono stati due conducenti (un uomo ed una donna) che hanno subito alcuni piccoli traumi e il classico «colpo di frusta».

Sul posto è intervenuta un'ambulanza dell'ospedale civile di Arco, con un équipe sanitaria che ha soccorso i due automobilisti, trasferiti quindi al pronto soccorso di Arco per alcuni accertamenti sanitari.

La circolazione del traffico ha subito qualche rallentamento, ma la situazione è stata presto riportata alla normalità grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco volontari di Dro (2 mezzi e 5 vigili), e agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il bivio di ingresso paese a Pietramurata si conferma quindi un punto pericoloso e poco segnalato lungo l'asta della strada Gardesana, dove a fine agosto dello scorso anno era sbandata e uscita di strada anche un ambulanza della «Stella Bianca», pur senza gravi conseguenze per equipaggio ed anziani trasportati.