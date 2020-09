Cresce ancora il contagio da coronavirus in Alto Adige: sulla base di 1.462 tamponi valutati nelle ultime 24 ore, I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 37 nuovi casi positivi.



Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le persone che hanno contratto l’infezione sono quindi 3.366. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 20, mentre uno è ricoverato in terapia intensiva. In isolamento nella struttura di Colle Isarco si trovano attualmente 47 pazienti.



Altre 1.733 persone sono in isolamento domiciliare. Fra esse, 59 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.