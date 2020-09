Ancora un incidente motociclistico mortale in regione.



Un motociclista austriaco di 50 anni ha perso la vita oggi, poco prima di mezzogiorno, in val Badia.



Stando alle prime informazioni l’uomo ha perso il controllo del mezzo in una curva ed è andato a sbattere violentemente contro il guard-rail, riportanto ferite gravissime. L’uomo è morto sul colpo. L’incidente si è verificato prima di Pederoa poco dopo la località Cave Preroman.



Sono intervenuti l’ambulanza della Croce bianca con il medico d’urgenza che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco e l’elicottero. La polizia stradale ha rilevato l’incidente.