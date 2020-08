Col supporto delle forze armate e della polizia, sono iniziati nel primo pomeriggio al confine del Brennero i controlli sanitari disposti dal Land Tirol sui viaggiatori che rientrano in Austria dalle regioni a rischio dei Balcani.

L'intensificazione dei controlli è stata decisa per prevenire i rimpatri dai Balcani attraverso il Tirolo che aggirano i controlli alla frontiera in Burgenland, Stiria e Carinzia, anche a causa dello sviluppo del contagio da coronavirus Oltrebrennero. Solo negli ultimi giorni, si sono registrati in Tirolo almeno 20 test positivi al coronavirus, direttamente o indirettamente legati a un soggiorno in Croazia.

In totale, fino al 50% delle nuove infezioni registrate nelle ultime settimane in tutta l'Austria erano legate a viaggiatori di ritorno da Paesi a rischio dei Balcani.

"Dobbiamo reagire rapidamente e in modo appropriato agli sviluppi del numero di infezioni. Vogliamo continuare la nostra strategia di contenimento dei virus in Tirolo con maggiori controlli al Brennero", ha detto il governatore tirolese, Günther Platter.