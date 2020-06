Un uomo ha perso la vita in un rogo, scoppiato questa mattina in un appartamento a Merano.

L’allarme è stato lanciato verso le ore 9. Dall’abitazione al pianoterra di una villetta in via Leopardi proveniva fumo intenso. I vigili del fuoco hanno tempestivamente spento l’incendio, partito dal materasso nella camera da letto, purtroppo l’inquilino era già deceduto. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e la Croce bianca.

La vittima è un cittadino italiano di 65 anni.