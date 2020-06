I carabinieri di Bressanone hanno arrestato un cittadino marocchino per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Lo scorso 24 gennaio presso un maso nella prima periferia di Bressanone, intorno all’ora di pranzo, una donna era rincasata e aveva trovato in casa un uomo intento a rovistare in giro.



Il ladro ha quindi aggredito la donna per impedirle di inseguirlo. Nella breve e impari colluttazione però la donna era riuscita sia a strappare il cappuccio del giaccone del ladro, sia a vederlo in faccia. La donna aveva anche provato a inseguirlo per farlo catturare ma il fuggiasco era scomparso nel nulla.



Rintracciatolo, i militari lo hanno portato in caserma a Bressanone, dove però ha aggredito un militare, facendo così scattare l’arresto.