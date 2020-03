Tre nuovi decessi per coronavirus in Alto Adige. Lo comunica l’Azienda sanitaria provinciale. Il bilancio delle vittime, dall’inizio dell’emergenza, sale così a 74.Si contano anche 87 nuovi contagi confermati dai test valutati che, nelle ultime 24 ore, sono stati 503. In totale, il numero delle persone positive al Covid-19 si attesta a 1.292. Complessivamente sinora sono stati effettuati 10.640 tamponi su 6.254 persone.



Sono ricoverati complessivamente 231 pazienti per coronavirus, 23 dei quali a Colle Isarco (privi di sintomi o con sintomi leggeri). A questi si aggiungono 63 casi sospetti. Altre 12 persone sono ricoverate a Villa Melitta. Sono 51 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Vi sono, inoltre, 11 pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch).



Gli operatori dell’Azienda sanitaria positivi al test del coronavirus sono 139. A questi si aggiungono 9 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta. È aumentato anche il numero delle persone guarite dal Covid-19 che ad oggi sono 107. Infine, 2.704 persone si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre sono 1.776 quelle che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare.