Insolito intervento per i Carabinieri di Resia nella giornata di sabato pomeriggio. L’attenzione dei militari impegnati nel servizio di vigilanza e assistenza sulle piste presso il comprensorio di Belpiano, è stata attirata dal continuo abbaiare di un cane lasciato all’interno di un auto presente nell’adiacente parcheggio della pista da sci.

I Carabinieri hanno notato come infatti dentro a una macchina con targa tedesca chiusa e lasciata al sole, parcheggiata presso la pista da sci, ci fosse un cane di grossa taglia un bracco tedesco, che continuava ad abbaiare e a saltare da una parte all’altra del veicolo. La povera bestiola abbaiava per attirare l’attenzione ed alla vista della presenza dei militari si tranquillizzava scodinzolando. Ai Carabinieri veniva anche riferito da alcuni turisti e cittadini presenti nell’area che il cane era in quella macchina da almeno un ora, qualcuno infatti aveva anche lasciato un biglietto sul parabrezza dell’auto per censurare il comportamento dei proprietari.

A quel punto i Carabinieri hanno atteso ancora diversi minuti l’arrivo dei proprietari e poi, dovendo proseguire il servizio di assistenza sulle piste, stante l’accertato non pericolo di vita dell’animale, hanno fatto giungere sul posto un altro collega, che attendeva sul posto i proprietari del mezzo e intanto intratteneva la povera bestia. I due Carabinieri sciatori intanto fra le alte attività di assistenza e soccorso piste, provavano a rintracciare i proprietari, che probabilmente erano a godersi la giornata di vacanza sugli sci.

L’assenza dei proprietari e la ricerca è stata accertata aver avuto una durata di più di quattro ore. È stato solo verso il tardo pomeriggio che i due padroni sono stati rintracciati ed hanno fatto ritorno all’auto, venendo identificati in due turisti tedeschi, un uomo ed una donna di cinquantasette e cinquantacinque anni, appunto sulle piste a sciare, abbandonando di fatto il cane nell’auto.

L’animale ha così potuto non solo reidratarsi (aveva infatti finito la poca acqua lasciatagli nell’abitacolo), ma soprattutto correre felice e giocare con il militare, mentre i due turisti una volta identificati e redarguiti in merito al comportamento, sono stati entrambi denunciati alla Procura della Repubblica di Bolzano per abbandono di animali.