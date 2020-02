Sono in corso i test su 4 casi sospetti di contagio da Coronavirus in Alto Adige. Per uno di questi è arrivato nelle ultime ore l'esito negativo. C'è attesa per gli altri.

Dall’Istituto superiore di sanità di Roma è arrivata invece la conferma della positività del test già eseguito sul paziente ricoverato ieri nel Reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Bolzano e risultato positivo in Alto Adige. Si tratta dunque del primo caso di Coronavirus in Alto Adige.

Questo l’esito della riunione di questa sera presso il Centro situazioni dell’Agenzia per la protezione civile sul tema Coronavirus al quale hanno partecipato anche l’assessore Arnold Schuler e il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Florian Zerzer.

«Le indagini epidemiologiche sono in corso e richiedono una grande concentrazione di risorse ed energie – ha detto Zerzer – le persone coinvolte devono seguire le indicazioni dei servizi sanitari, in caso contrario rischiano di andare incontro a conseguenze di tipo penale».

Sino alle ore 14 sono state circa 400 le chiamate al numero verde Covid-19 coordinato da Markus Rauch. Il numero, che fornisce informazioni gratuite, in Alto Adige è raggiungibile tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 al 800751751.

(Foto Agenzia per la protezione civile Alto Adige/Maja Clara)