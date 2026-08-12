BOLZANO. Niente più interruzioni del segnale nelle gallerie della Val Sarentino. È entrato in funzione il nuovo sistema DAS (Distributed Antenna System), realizzato dalla Provincia per garantire la copertura della telefonia mobile lungo il collegamento da Bolzano verso la valle.

Il nuovo impianto consente di telefonare, inviare messaggi e navigare anche all'interno dei tunnel, mantenendo la connessione fino all'ultima galleria prima della rotonda per Vanga. Un intervento pensato anche per aumentare la sicurezza in caso di emergenza.

Il programma provinciale prevede l'ammodernamento o la realizzazione dei sistemi DAS in 27 gallerie. Una seconda fase, per la quale è previsto un investimento di 1,95 milioni di euro, estenderà la copertura ad altri tunnel della rete stradale secondaria.

Le prossime attivazioni sono fissate per l'11 settembre e riguarderanno gallerie nei territori di Bolzano, Laives e Ora. «La possibilità di effettuare una chiamata in caso di emergenza rappresenta soprattutto un importante elemento di sicurezza», sottolinea l'assessore provinciale Christian Bianchi.

A differenza dei vecchi ripetitori, il nuovo sistema DAS è collegato direttamente alle stazioni radio base degli operatori. In questo modo il funzionamento non dipende dalla qualità del segnale disponibile all'esterno del tunnel e la copertura risulta più stabile. Gli impianti appartengono alla Provincia autonoma di Bolzano e vengono messi a disposizione degli operatori attraverso specifiche concessioni.