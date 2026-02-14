Impennata di spam, offerte imperdibili e sconti “esclusivi” in vista di San Valentino con i criminali informatici che sfruttano la ricorrenza per attirare ignari utenti in campagne fraudolente. È l'allarme che lancia la società di sicurezza Bitdefender. Secondo le rilevazioni, il 41% dei messaggi spam legati a San Valentino presenta intenti ingannevoli o apertamente malevoli: phishing, truffe sentimentali, falsi concorsi a premi, richieste di pagamenti anticipati e sondaggi fraudolenti sono tra le tecniche più utilizzate dai cybercriminali per sottrarre dati personali e finanziari. E con l'avvicinarsi della ricorrenza è previsto un ulteriore incremento degli attacchi via email, social e sms.



Gli Stati Uniti risultano il paese più bersagliato, con il 55% dei messaggi intercettati, seguiti da Germania (13%), Irlanda (8%) e Regno Unito (6%). Altri paesi presi di mira sono Giappone, Sudafrica, Polonia, Italia, Australia, Francia e Canada. Gli Stati Uniti si confermano anche come principale paese di origine delle campagne, responsabili di oltre il 43% dello spam legato a San Valentino. Seguono Brasile, Hong Kong, Cina, Italia, Sudafrica, Polonia, India, Francia e Ungheria.



Circa il 10% dei messaggi fraudolenti ha utilizzato esche a tema dating, spesso facendo leva su immagini di profilo generate con l'intelligenza artificiale. Una parte consistente delle truffe a tema San Valentino si basa poi sull'impersonificazione dei brand, con cybercriminali che si spacciano per noti retailer e marchi di lusso.



Storicamente, il giorno immediatamente precedente il 14 febbraio registra picchi dell'ultimo minuto nelle notifiche di consegna, mentre i truffatori cercano di sfruttare l'attesa dei regali a sorpresa "in arrivo proprio in tempo". I ricercatori di Bitdefender raccomandano di prestare particolare attenzione a email, messaggi sui social e sms che promettono regali, vincite o offerte straordinarie e di verificare qualsiasi offerta o messaggio che appaia straordinariamente vantaggioso, prima di interagire.