TRENTO. La Fondazione Bruno Kessler entra tra i partner scientifici di SophIA, il nuovo Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato all’Intelligenza Artificiale e alla Cybersecurity. L'iniziativa, promossa da CDP Venture Capital in collaborazione con Scientifica Venture Capital, nasce per trasformare i risultati della ricerca in nuove imprese deep tech e accompagnare sul mercato tecnologie innovative sviluppate in Italia.

Il progetto parte con una dotazione di 27,5 milioni di euro, messi a disposizione attraverso il Fondo Tech Transfer e il Fondo Artificial Intelligence di CDP Venture Capital. L'obiettivo è sostenere la nascita e lo sviluppo di oltre 20 iniziative nei prossimi tre anni, intervenendo nelle fasi di proof-of-concept, pre-seed e seed. Accanto a FBK figurano tra i promotori scientifici l'Università Federico II di Napoli, il Politecnico di Milano, l'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale AI4I e l'Istituto Italiano di Tecnologia.

Per FBK il progetto rappresenta un'occasione per rafforzare il trasferimento tecnologico nei due settori strategici dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza. «Il salto decisivo è trasformare questa eccellenza in impatto», sottolinea il presidente Ferruccio Resta, spiegando che la Fondazione lavorerà allo scouting e alla selezione di progetti deep tech, con l'obiettivo di aiutare ricercatrici e ricercatori a trasformare i risultati scientifici in tecnologie pronte per il mercato e nuove iniziative imprenditoriali.

Il raggio d'azione di SophIA sarà molto ampio: dai foundation model ai sistemi multimodali, dagli agenti intelligenti alla robotica autonoma e collaborativa, passando per digital twin, robotica spaziale, edge computing e nuovi hardware. Tra le possibili applicazioni figurano anche automazione dei processi, progettazione di materiali e farmaci, infrastrutture cloud e sistemi di calcolo ad alte prestazioni. L'obiettivo è creare un ponte stabile tra ricerca, imprese e mercato, aumentando la capacità italiana di sviluppare tecnologie strategiche.