TRENTO. Problemi per Outlook, la piattaforma di posta elettronica di Microsoft, che giovedì 12 novembre ha registrato un'importante interruzione del servizio. Migliaia di utenti hanno segnalato difficoltà nell'apertura della propria casella e nell'accesso alla posta elettronica, con disagi che hanno interessato anche altri strumenti dell'ecosistema Microsoft.

Le segnalazioni sono aumentate rapidamente nel corso della giornata, come rilevato dal portale Downdetector, che raccoglie le testimonianze degli utenti in caso di malfunzionamenti delle piattaforme digitali. Le difficoltà hanno riguardato soprattutto l'accesso alla versione web di Outlook e alle caselle di posta gestite attraverso Exchange Online.

A confermare il problema è stata la stessa Microsoft, che ha comunicato di essere al lavoro per individuare l'origine del disservizio. In un aggiornamento diffuso attraverso il proprio canale dedicato allo stato dei servizi Microsoft 365, l'azienda ha spiegato di aver ricevuto segnalazioni relative all'impossibilità di accedere alle caselle Exchange Online attraverso diversi sistemi di connessione. Inizialmente le criticità erano state circoscritte alle Americhe, ma successivamente Microsoft ha riconosciuto la possibilità di ripercussioni sulla connettività dei servizi Microsoft 365 in qualsiasi area geografica.

Le segnalazioni hanno coinvolto anche altri prodotti della società, tra cui Teams, OneDrive e Copilot, sebbene con un numero di utenti interessati differente.