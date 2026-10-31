MONTESPERTOLI (FIRENZE). È morta all’età di 85 anni Nonna Silvi, la cuoca e influencer diventata nota in Italia e all’estero grazie ai video dedicati alla cucina tradizionale toscana pubblicati sui social network. Silvia Bini si è spenta la notte scorsa nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze.

A dare la notizia sono stati i nipoti con un messaggio sulla pagina ufficiale «nonnasilvi». «Una malattia fulminante, in soli 20 giorni, si è portata via Nonna Silvi. Ci ha lasciati circondata dall’amore della sua famiglia, con i figli e i nipoti accanto. Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Una donna unica, di una forza rara, che alla famiglia ha donato ogni singolo pezzetto di energia che aveva in corpo».

Nel post si annuncia anche che «l’azienda resterà chiusa per due giorni di lutto. Poi ripartiremo, più determinati di prima, portando con noi tutto quello che ci ha insegnato».

L’avventura di Nonna Silvi era iniziata nel 2022, quando i nipoti Gabriele e Simone Martini avevano cominciato a filmarla mentre cucinava nel Forno Martini di Castelfiorentino, di proprietà della famiglia. I video erano presto diventati virali, fino a raggiungere circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook.

Nel 2024 era volata in Qatar per cucinare per la famiglia reale Al-Thani, mentre l’anno successivo aveva ricevuto un riconoscimento da Forbes e il TikTok Award 2025.