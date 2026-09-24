ALA. Un nuovo polo industriale dedicato alle tecnologie dell’idrogeno prende forma a Serravalle di Ala, dove Ufi Hydrogen S.p.A., società del Gruppo Ufi Filters, inaugurerà domani, venerdì 25 settembre, il nuovo stabilimento dedicato allo sviluppo e all’industrializzazione delle tecnologie per l’elettrochimica.

L’appuntamento è fissato alle 11 nella sede di corso Generale Cantore 39 e rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di sviluppo dell’azienda nel settore dell’idrogeno. Ufi Hydrogen è infatti specializzata nelle tecnologie Mea (Membrane Electrode Assembly), componenti utilizzati in particolare nell’elettrolisi e nelle celle a combustibile (fuel cell), oltre che in altre applicazioni legate all’elettrochimica.

L’inaugurazione porterà a Serravalle numerosi rappresentanti del mondo istituzionale, industriale e della ricerca. Tra gli ospiti annunciati figurano Ferruccio Resta, presidente della Fondazione Bruno Kessler, Giorgio Girondi, Cavaliere del Lavoro, presidente di Ufi Hydrogen e del Gruppo Ufi Filters, e Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento.

Saranno presenti anche esponenti del Governo e delle istituzioni nazionali ed europee: Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro, Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, Stefania Crotta, direttore generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e Alfredo Becchetti, presidente del Gestore dei Servizi Energetici (Gse).

Per il settore industriale interverrà inoltre Marco Lazzaroni, amministratore delegato di Ufi Hydrogen, mentre per la Commissione europea è annunciata la presenza di Joanna Drake, direttore generale aggiunto presso la Direzione generale della Ricerca e dell’Innovazione.

Il nuovo polo si inserisce in un settore considerato strategico per lo sviluppo di tecnologie legate alla transizione energetica, con particolare attenzione alla produzione e all'utilizzo dell’idrogeno. Le membrane e gli elettrodi che compongono le Mea costituiscono infatti elementi centrali sia nei sistemi per la produzione di idrogeno attraverso l’elettrolisi sia nelle fuel cell, dove l’idrogeno viene utilizzato per produrre energia elettrica.

L’appuntamento di domani consentirà quindi di presentare ufficialmente la nuova realtà industriale e il percorso di Ufi Hydrogen nel territorio di Ala, in un comparto che unisce ricerca, innovazione tecnologica e produzione industriale.