LONDRA - Problemi a più servizi cloud di Google in Europa hanno provocato da questa mattina disagi a banche, aziende e servizi online. Il guasto riguarda il centro dati europeo del gruppo a Londra, dove Google Cloud ha confermato "un problema con diversi servizi". "Il nostro team di ingegneri continua a indagare sul problema. Ci scusiamo con tutti coloro che sono colpiti dall'interruzione", si legge in una nota del colosso americano.



Secondo il sito Downdetector, centinaia di segnalazioni di disservizi riguardano le banche britanniche Lloyds, Hsbc e Revolut, il sito immobiliare Rightmove, le poste Royal Mail, il gruppo telefonico Bt e il corriere Dpd. Il guasto, ha precisato Google, è iniziato di primo mattino, e al momento non se ne conoscono le cause. Migliaia di clienti di Revolut hanno avuto difficoltà a effettuare pagamenti e ad accedere ai propri fondi. Un portavoce ha assicurato che la banca "lavora per risolvere il problema da quando è stato individuato" e ha presentato le sue scuse "a chiunque sia stato colpito e per ogni disagio causato". "Possiamo confermare che il denaro e i dati di tutti i nostri clienti sono al sicuro", ha aggiunto.