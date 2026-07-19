MILANO. Migliaia di utenti stanno segnalando problemi di accesso a Facebook nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio. Il malfunzionamento interessa in particolare la versione desktop del social network, dove numerosi iscritti non riescono a effettuare il login e si trovano davanti a una schermata bianca con un messaggio di errore. Le segnalazioni sono aumentate rapidamente a partire da poco prima delle 9 e arrivano sia dall'Italia sia dall'estero.



Il messaggio visualizzato da molti utenti recita: «Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Prevediamo che il problema venga risolto a breve. Riprova tra pochi minuti».