TRENTO. Ci sono anche due studenti dell’Università di Trento tra i dieci giovani talenti scelti per rappresentare l’Italia nelle principali competizioni internazionali di cybersicurezza della stagione 2026/2027. Sono Leonardo Mazzorana, classe 2006, e Lorenzo Siriu, classe 2001, entrati a far parte del nuovo TeamItaly, la Nazionale italiana di cybersicurezza proclamata a Torino.

Per i due giovani legati all’ateneo trentino e per gli altri componenti della squadra il primo grande banco di prova arriverà presto. Dal 12 al 16 ottobre a Bochum, in Germania, TeamItaly prenderà parte all’European Cybersecurity Challenge con un obiettivo particolarmente ambizioso: difendere il titolo continentale conquistato dalla Nazionale italiana nel 2025 a Varsavia.

La squadra è stata formata al termine di un percorso che ha portato alla selezione di dieci componenti tra venti finalisti, valutati sulla base delle competenze tecniche, della capacità di affrontare problemi complessi e dell’attitudine al lavoro di squadra. Il percorso coinvolge i talenti emersi dalle iniziative del Cybersecurity National Lab del CINI, nell’ambito della filiera The Big Game sostenuta dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Per Leonardo Mazzorana e Lorenzo Siriu si apre dunque la possibilità di misurarsi con alcuni dei migliori giovani specialisti europei della sicurezza informatica. L’European Cybersecurity Challenge propone infatti prove tecniche in diversi ambiti della cybersecurity e valuta anche la capacità dei concorrenti di collaborare e lavorare in squadra. L’Italia arriverà all'appuntamento tedesco da campione europeo in carica.

«Il livello dei team nazionali è cresciuto enormemente negli ultimi anni: difendere il titolo sarà più difficile che conquistarlo», sottolinea Mario Polino, coach di TeamItaly, che definisce quella selezionata una squadra «di altissimo profilo e pronta a giocarsela fino in fondo». Per Emilio Coppa, team manager, essere campioni in carica rappresenta soprattutto «una responsabilità in più».

TeamItaly rappresenta il livello più avanzato di un percorso nazionale dedicato alla formazione dei nuovi esperti di sicurezza informatica. I suoi componenti provengono infatti da programmi come OliCyber.IT, CyberChallenge.IT e CyberTrials, iniziative che negli anni hanno coinvolto migliaia di studenti e docenti con l’obiettivo di individuare e far crescere le nuove competenze italiane nel settore.