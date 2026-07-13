ROMA. ChatGPT torna a essere disponibile su WhatsApp in Italia e negli altri Paesi europei dopo sei mesi di assenza. Il chatbot sviluppato da OpenAI era stato rimosso dalla piattaforma di Meta nel gennaio 2026, in seguito a una modifica dei termini di servizio che aveva escluso gli assistenti di intelligenza artificiale di aziende concorrenti.

La situazione è cambiata a giugno, quando la Commissione europea ha imposto a Meta di ripristinare l'accesso ai chatbot esterni. Da qui la decisione di riportare ChatGPT su WhatsApp, con una distribuzione che avverrà in modo progressivo nei Paesi dell'Unione Europea, oltre che in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

«Riportare ChatGPT su WhatsApp in Europa significa offrire accesso e possibilità di scelta, dando alle persone la libertà di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale che meglio rispondono alle loro esigenze», ha dichiarato Emmanuel Marill, vicepresidente e Managing Director Emea di OpenAI.

Gli utenti potranno utilizzare ChatGPT direttamente dalla chat di WhatsApp inviando richieste di testo, immagini e messaggi vocali, oltre a chiedere la generazione di nuove immagini. Il servizio supporta diverse lingue e non richiede obbligatoriamente un account OpenAI.

Per iniziare a usare il chatbot non è necessario installare alcuna applicazione aggiuntiva: basta contattare il profilo verificato 1-800-CHATGPT, associato al numero internazionale +1-800-242-8478. La società ha inoltre annunciato che l'accesso a ChatGPT è stato esteso anche alle piattaforme di messaggistica Viber e Kakao nei Paesi in cui questi servizi sono disponibili.