ROMA. ChatGpt è l'app di intelligenza artificiale più usata dagli italiani, tallonata da Gemini di Google. In crescita anche Claude di Anthropic e Perplexity. A quattro anni dalla rivoluzione IA innescata dal chatbot di OpenAI - lanciato il 30 novembre 2022 - è questa la situazione nel nostro paese delineata dall'Osservatorio di intelligenza artificiale di Vincenzo Cosenza su dati Audicom. "I dati - spiega l'esperto - segnano il passaggio dell'IA italiana dall'entusiasmo pionieristico alla maturità competitiva. Nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare con la diffusione degli agenti di IA personali". L'analisi riguarda l'audience che accede a questi servizi da computer e dispositivi mobili nella popolazione italiana tra i 18 e i 74 anni, il periodo di osservazione è luglio 2026 confrontato con periodi precedenti. Si vede così che a luglio 2024 ChatGpt contava 3,1 milioni di utenti mensili italiani, due anni dopo la platea è più che triplicata a 9,6 milioni.



Nello stesso periodo Gemini è passato da 858.000 a 9,4 milioni, quasi undici volte il valore iniziale. Diversa la dinamica di incremento: tra luglio 2024 e luglio 2025 il software di OpenAI ha aumentato l'audience di 5,9 milioni di persone e nei dodici mesi successivi di 617.000. Quello di Google ha accelerato: prima un aumento di 2,9 milioni, poi di 5,6 milioni. A luglio 2026 ChatGpt ha raggiunto 9,625 milioni di utenti, contro i 9,374 milioni di Gemini. Inoltre, sul mobile, Gemini ha superato ChatGpt a partire da giugno e qui, sottolinea Cosenza, "ha inciso sicuramente la forza dell'ecosistema Google".



Gli utenti di Gemini sono 7,578 milioni contro 7,125 di ChatGpt che resta avanti sui pc (3,189 milioni contro 2,399 milioni). "Dopo la forte espansione del 2025 la crescita del leader ha rallentato - aggiunge l'esperto -. Forse perché siamo in una fase caratterizzata da una competizione molto aspra sul piano delle nuove funzioni e su quello mediatico". Claude di Anthropic è la seconda grande novità di questa rilevazione: a dicembre 2025 aveva 283.000 utenti, a luglio 2026 ne conta 1,802 milioni, oltre sei volte tanto (+677% su anno). L'aumento si concentra soprattutto nella prima parte del 2026, quando la società di Dario Amodei è balzata alle cronache mondiali per gli scontri con l'amministrazione Trump.



A scorrere la classifica, si trova Copilot di Microsoft che registra 2,367 milioni di utenti (+67%), Meta AI 1,614 milioni (+1.0135%), Perplexity 1,016 milioni (+136%), Grok 528mila utenti (+595%). Riguardo i tempi di utilizzo, a luglio ChatGpt ha registrato 1 ora e 50 minuti per utilizzatore al mese, contro 1 ora e 20 minuti di Gemini e 1 ora e 15 minuti di Claude. Rispetto a un anno fa, Gemini e Claude hanno triplicato il tempo medio per persona. Il chatbot di OpenAI ha registrato invece una diminuzione del 6%. Anche l'età riserva sorprese. ChatGpt e Gemini hanno la penetrazione più alta tra i 25 e i 34 anni (rispettivamente il 28,14% e il 26,68%). Claude presenta invece il valore più alto tra i 18 e i 24 anni, con il 6,81%.



Sul tempo d'uso la classifica cambia ancora. Tra i 18-24enni Gemini registra 2 ore e 3 minuti al mese, contro 1 ora e 38 minuti di ChatGpt, che comunque raggiunge le 2 ore e 13 minuti tra i 35-44enni. Copilot mostra una maggiore penetrazione nelle fasce mature: il 6,7% in media tra i 45-74enni e, in particolare, un 7,39% tra i 65 e i 74 anni, contro il 2,79% tra i 18 e i 24. Meta AI raggiunge il massimo tra i 55 e i 64 anni, con il 5,30%. Riguardo le app di IA creative un caso a parte è Character.AI, nota per i suoi chatbot personalizzabili finita sotto la lente del Garante Privacy per i minori e ora in bancarotta: ha appena 54.000 utenti, ma un tempo medio di 15 ore e 6 minuti al mese.