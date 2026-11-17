NEW YORK. Problemi per alcuni dei principali servizi digitali di Apple. Nella serata di martedì 17 novembre 2026, il colosso tecnologico statunitense segnala una serie di malfunzionamenti che interessano diverse piattaforme utilizzate quotidianamente dagli utenti.

Tra i servizi coinvolti figurano App Store, il negozio digitale attraverso il quale vengono scaricate e aggiornate le applicazioni, Apple Music, la piattaforma dedicata allo streaming musicale, e AppleCare, il servizio di assistenza e supporto dell'azienda.

Le anomalie riguardano anche alcuni servizi collegati agli account iCloud, utilizzati per la gestione e la sincronizzazione dei dati personali tra i diversi dispositivi Apple. Al momento non sono stati precisati il numero degli utenti interessati e l'effettiva estensione geografica dei disservizi.

Le criticità emergono dalla pagina ufficiale di Apple dedicata allo stato dei sistemi, attraverso la quale l'azienda comunica eventuali interruzioni o problemi tecnici. Restano da chiarire le cause dei malfunzionamenti e i tempi necessari per il completo ripristino dei servizi coinvolti.