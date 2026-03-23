LONDRA. È scomparso a 43 anni Leo Radvinsky, proprietario della piattaforma OnlyFans. L’imprenditore, di origini ucraine e statunitensi, combatteva da tempo contro un tumore. La notizia è stata confermata dalla società stessa, esprimendo profondo cordoglio per la perdita.



Un portavoce ha dichiarato che Radvinsky “si è spento serenamente dopo una lunga malattia”, aggiungendo che la famiglia ha chiesto riservatezza in questo momento delicato.



Il suo patrimonio era stimato intorno ai 4,7 miliardi di dollari, accumulato principalmente grazie alla sua quota di maggioranza nella Fenix International Limited, società che controlla la nota piattaforma.