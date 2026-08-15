BIRMINGHAM. Yeman Crippa sfiora la medaglia nei 10.000 metri agli Europei di Birmingham, ma deve accontentarsi del quarto posto. L’azzurro chiude in 28:08.56, battuto nella lotta per il bronzo dal francese Jimmy Gressier.

La gara per l’oro si decide davanti, con lo svedese Andreas Almgren capace di fare il vuoto e imporsi in 27:23.44. Argento allo svizzero Dominic Lobalu in 27:42.67. Alle loro spalle si accende invece la battaglia per il terzo gradino del podio.

Crippa resta in corsa fino all’ultimo giro, ma a circa 250 metri dall’arrivo Gressier piazza lo scatto decisivo. Il francese conquista il bronzo in 28:07.90, con meno di un secondo di vantaggio sull’azzurro.

«È una medaglia di legno che brucia un po’ – ammette Crippa dopo la gara –. Oggi era difficile vincerla, non ero ai livelli dei primi due. Sapevo che Gressier ne aveva più di me, ma mi ha sorpreso».