LONDRA. Giornata perfetta per il tennis italiano a Wimbledon, dove Flavio Cobolli e Jasmine Paolini conquistano l'accesso ai quarti di finale del torneo londinese.

Il 24enne romano firma una delle vittorie più importanti della carriera superando l'australiano Alex De Minaur in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-3 dopo circa due ore e mezza di gioco. Una prestazione solida e convincente che gli vale il pass per i quarti, dove affronterà il vincitore della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery.

«Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set. Era importante conservare energie per il prossimo turno», ha dichiarato Cobolli al termine del match. Poi il sorriso che lo contraddistingue: «Per recuperare mi prenderò un bel gelato. Stasera cucina papà: pasta al pomodoro e cipolla».

Sorride anche Jasmine Paolini, che ritrova il suo miglior tennis dopo aver superato la filippina Alexandra Eala in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. La tennista toscana ha dovuto lottare per due ore e 23 minuti prima di chiudere l'incontro e conquistare un posto tra le migliori otto del torneo.

Nei quarti di finale Paolini se la vedrà con l'ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 12, che negli ottavi ha eliminato la statunitense Ashlyn Krueger con un doppio 6-4. Per l'Italia continua così il sogno sull'erba di Wimbledon, con due azzurri ancora in corsa per un posto in semifinale.