ANTERSELVA. Un sogno che diventa realtà. Nella prima storica gara olimpica in Alto Adige, la Südtirol Arena Alto Adige di Anterselva celebra le gesta di due grandi campioni altoatesini del biathlon. Dorothea Wierer e Lukas Hofer entrano di diritto nella leggenda del biathlon conquistando la medaglia d'argento nella staffetta mista 4X6 km di biathlon, regalando una gioia immensa allo sport altoatesino. Wierer e Hofer, assieme a Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi, hanno conquistato un argento che ha un sapore davvero speciale, miglior risultato di sempre ai Giochi Olimpici Invernali in questa specialità.



Per Dorothea Wierer è la quarta medaglia olimpica in carriera, la terza quella che Lukas Hofer mette sul collo in una rassegna olimpica. Una giornata di festa anche e soprattutto altoatesina ad Anterselva, nella cornice dei 19.000 spettatori che hanno affollato le tribune e l'intero anello di gara. La medaglia d'oro è andata alla Francia, quella di bronzo alla Gerrmania.



Anche il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e l’assessore provinciale allo Sport Peter Brunner hanno voluto celebrare questa grande impresa sportiva. “Non ci sono parole per esprimere fino in fondo la gioia che stiamo vivendo, in questa domenica che celebra per la prima volta i Giochi Olimpici Invernali in Alto Adige. Prima gara e prima medaglia, veramente incredibile. Complimenti a Dorothea Wierer, a Lukas Hofer e a tutta la staffetta per questa meravigliosa gara", ha detto Kompatscher.



“Wierer e Hofer hanno dimostrato classe, carattere e resilienza, insieme a tutta la staffetta azzurra. Per Anterselva e per lo sport altoatesino è un’altra gioia incredibile. Abbiamo condiviso questa impresa con un pubblico incredibile, in uno stadio vestito a festa. Per il biathlon e lo sport altoatesino è un giorno davvero speciale”, ha detto l’assessore Peter Brunner.



Per lo sport altoatesino è la seconda medaglia a questi Giochi olimpici, dopo il bronzo conquistato nella discesa libera da Dominik Paris nella giornata inaugurale, nella speranza che il bottino possa rimpinguarsi già nelle prossime gare.