TRENTO. Una mappa dettagliata della pallavolo trentina. Un magazine di 66 pagine, «W Volley», per raccontare una realtà quantomai viva e florida del panorama sportivo della nostra provincia. Uscirà in allegato all'edizione di domenica del nostro giornale. Un regalo per tutti gli appassionati del volley, che giunge in una occasione speciale. In questo fine settimana prendono il via la Superlega con l'Itas che cercherà di battere la sfortuna della passata stagione, e tutti i campionati nazionali. Ma domenica la Fipav, compresa quella trentina, festeggerà gli 80 anni dalla fondazione. Un traguardo che, come ha ricordato Pierluigi Depentori, direttore dell'Adige, in occasione della presentazione del magazine in "Sala Camillo Rusconi" del Coni a Trento, «coincide con quanto stiamo festeggiando noi quest'anno: gli 80 anni dalla nascita del quotidiano l'Adige».

Il direttore ha poi sottolineato come «questo è un prodotto giornalistico in cui non c'è intelligenza artificiale: un lavoro che richiede ancora grande fatica, esattamente come quella che affrontate voi in allenamento prima di scendere in campo. Il magazine è il risultato di questo enorme sforzo, necessario per curare le infografiche, la selezione delle foto e il coordinamento di tutte le società. Siamo felicissimi di poter raccontare lo sport a 360 gradi, riunendo all'interno della stessa pubblicazione gli atleti professionisti e le preziose realtà del territorio, associazioni che operano nelle valli basandosi sul puro volontariato. Il nostro compito, in fondo, è cercare di unire i puntini: un impegno che portiamo avanti ogni singolo giorno con la cronaca, con lo sport e con tutte le pagine del nostro giornale».

Tra i vari ringraziamenti per l'iniziativa editoriale va sottolineato quello del presidente della Fipav trentina, Francesco Crò, che ha fatto notare la presenza di una doppia pagina dedicata al beach volley. «È da un po' che vorremmo riuscire a realizzare, con l'aiuto delle istituzioni, un impianto coperto per il beach e c'è bisogno che se ne parli - ha detto -. E l'Adige, puntualmente, come un orologio svizzero direi, lo fa».

«Questo magazine rappresenta un momento molto particolare e significativo in quanto unisce diverse generazioni, aspirazioni e fonti di ispirazione, partendo dal volley di Superlega e dei campionati regionali fino alle giovanili», ha posto l'accento quindi Paola Mora, presidente del Coni trentino, chiamata in causa da Guido Pasqualini, capo della redazione sportiva che ha guidato l'incontro e poi ha passato la palla alla vicesindaca Elisabetta Bozzarelli. «È bello essere qui per questa nuova iniziativa con la quale l'Adige, attraverso i vari inserti, che poi si consultano facilmente, racconta la vivacità e vitalità delle tantissime realtà sportive del Trentino».

Un'attività sportiva che vive ed è viva anche grazie al sostegno degli sponsor. «La nostra presenza a fianco dello sport trentino non è solo una scelta di pura pubblicità - ha sottolineato il vicepresidente vicario della Banca per il Trentino Südtirol, Ermanno Villotti -. Riteniamo che lo sport porti con sé valori davvero importanti che, quindi, vanno sostenuti senza guardare ad altri ragionamenti».

Il magazine è stato realizzato da Marco Fontana, che ne ha curato anche i testi assieme ad Andrea Cobbe, Luca Galli e Nicola Baldo, mentre le immagini sono state realizzate dai fotografi Daniele Panato, Daniele Mosna, Gianni Cavagna, Marco Trabalza e Alessio Marchi.

SIL