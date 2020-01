In CEV Champions League, la Trentino Itas passa a Istanbul ed ipoteca il secondo posto nella Pool A: Fenerbahce ko in quattro set.



Il risultato consente di ipotecare il secondo posto nella classifica del girone; per ottenerlo effettivamente basterà infatti conseguire almeno un punto nelle prossime due partite, ma per staccare la qualificazione ai quarti di finale (a cui, oltre alle prime di ogni raggruppamento, accedono anche le tre migliori seconde) potrebbero servirne molti di più.



Il successo è arrivato in rimonta e dopo molta sofferenza, ma nel momento decisivo Trento ha saputo cambiare marcia, come dopo il primo set perso 17-25 e come nel terzo parziale, quando ha trasformato un 20-22 in 29-27. Sugli scudi l’opposto Luca Vettori (21 punti col 54% a rete) ed il centrale Lisinac (20, con quattro muri, un ace ed il 79% a rete), ma ai fini del risultato finale è stato fondamentale anche l’apporto di Cebulj (15), del rientrante Russell (9) e di Codarin, in campo già nel primo set per sopperire all’uscita per infortunio alla mano destra (l’entità verrà valutata nelle prossime ore, al rientro a Trento) di Candellaro.



«Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire ma, con tutte le attenuanti del caso, dovevamo e potevamo iniziare meglio la nostra partita – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti al termine del match – . Va sicuramente sottolineata la nostra bella reazione, contro una formazione che sa giocare una buona pallavolo come ci aveva mostrato nel match d’andata. Bravo anche Codarin a calarsi subito nel clima partita giusto dopo l’infortunio di Candellaro; non è un periodo semplice da questo punto di vista ma non ci sono colpe e dobbiamo essere bravi ad accettarlo, conviverci e trovare le soluzioni giuste di volta in volta, con sempre maggiore cattiveria e senza subire gli avversari e le situazioni».



Il prossimo impegno in 2020 CEV Champions League è in programma giovedì 13 febbraio alle ore 20.30 alla BLM Group Arena di Trento, quando la Trentino Itas affronterà la Cucine Lube Civitanova nel quinto turno della Pool A. La squadra rientrerà dalla Turchia nella giornata di venerdì, ma già sabato pomeriggio ripartirà alla volta di Piacenza, dove il 2 febbraio giocherà il diciottesimo turno di SuperLega Credem Banca 2019/20 al PalBanca (ore 18 – diretta Radio Dolomiti e Lega Volley Channel).



Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul-Trentino Itas 1-3

(25-17, 22-25, 27-29, 20-25)



FENERBAHCE HDI SIGORTA: Karasu 2, Kiyak 1, Unver 10, Batur 5, Ter Maat 27, Hidalgo Oliva 15, Karatas (L); Dengin (L), Akdeniz, Yatgin, Sikar 1. N.e. Buyukgoz, Rossard, Nwachukwu. All. Mariusz Sordyl.



TRENTINO ITAS: Candellaro, Vettori 21, Cebulj 15, Lisinac 20, Giannelli 5, Russell 9, Grebennikov (L); Codarin 5, Michieletto. N.e. Daldello, De Angelis, Djuric, Sosa Sierra, Kovacevic. All. Angelo Lorenzetti.



ARBITRI: Oleynik di Mosca e Murulo di Tallin (Estonia).



DURATA SET: 22’, 29’, 35’, 27’; tot 1h e 53’.



NOTE: 780 spettatori. Fenerbahce HDI Sigorta: 4 muri, 7 ace, 15 errori in battuta, 4 errori azione, 50% in attacco, 38% (23%) in ricezione. Trentino Itas: 11 muri, 2 ace, 21 errori in battuta, 10 errori azione, 53% in attacco, 50% (30%) in ricezione.