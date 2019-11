È una Delta da urlo: vittoria e primato

Con una Delta Informatica Trentino così sognare in grande è lecito. Una prestazione superlativa per la formazione di Matteo Bertini che ha condotto dal primo all’ultimo punto imponendo il proprio gioco.

Con questa vittoria la squadra trentina conclude al primo posto il girone d’andata qualificandosi alla Coppa Italia di categoria.

Moncada da vera direttrice d’orchestra ha diretto al meglio tutti i suoi archi d’attacco trovando in Melli e Piani due bocche da fuoco preziose.

Dall’altra parte della rete un Mondovì troppo falloso capace di commettere 30 errori diretti tra battuta e attacco.



Unica a salvarsi nelle file monregalesi è la ex Rebora molto preziosa a muro (7 block personali).

Con l’intera rosa a disposizione Bertini propone inizialmente il sestetto tradizionale, con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Delmati risponde con Scola al palleggio, Zanette opposto, Rodriguez e Tanase schiacciatrici, Rebora e Tonello al centro e Agostino libero.

Parte forte la Delta Informatica Trentino con il muro di Melli su Rodriguez e successivamente due errori piemontesi con Tonello e Zanette (6-3).





La ex Sofia Rebora prova a dare la scossa a Mondovì con un muro su Fondriest ma la centrale fa e disfa perché proprio un suo errore in attacco ristabilisce il distacco di tre lunghezze (10-7). Bertini si gioca la carta Barbolini per il servizio e per rafforzare i fondamentali di seconda linea e la mossa si rivela vincente. Sul turno della bionda schiacciatrice la Delta Informatica Trentino realizza un break di cinque punti consecutivi complice qualche errore di troppo monregalese (19-12). L’archiviare la frazione di gioco è solo formalità per le trentine con l’errore di Tonello (25-17).

L’inizio della seconda frazione di gioco è nuovamente a tinte gialloblù trentine nel segno del servizio di Moncada (4-2).



Le ospiti si affidano a Tanase e Zanette riuscendo a recuperare lo svantaggio e portarsi avanti con il punteggio (5-7).

Inizia il Melli show. La schiacciatrice numero 13 trentina prima con due attacchi e successivamente con due ace vincenti riesce a rovesciare nuovamente la frazione e riportare la Delta Informatica Trentino a condurre (17-13). Mondovì non si dà per morta e nuovamente con la giovane Tanase, classe 2000, rientra in corsa nella frazione arrivando a -1 (21-20).

Melli a muro fa la voce grossa su Zanette, Moncada realizza un servizio vincente ed anche il secondo parziale si conclude con il Sanbàpolis in festa (25-21).



Determinata a molto efficace la Delta Informatica Trentino anche ad inizio terza frazione (11-9). Il muro di Furlan su Zanette porta le trentine sul +3 (14-11). Il Sanbàpolis è in visibilio e le gialloblù sulle ali dell’entusiasmo non sbagliano più un colpo. Rodriguez in giornata storna sbaglia in attacco e la Delta Informatica Trentino prende il largo allungando ulteriormente (21-16).

Moncada mura proprio la schiacciatrice argentina, campione d’Italia lo scorso anno con Conegliano, regalando il primo match point (24-16). L’errore al servizio di Zanette condanna la Lpm Bam Mandovì e assegna i tre punti alle trentine che vincono così il girone d’andata del pool B (25-18).