BOLZANO. Lo Śląsk Wrocław si aggiudica il Round 2 di BKT EuroCup, al termine di una serata complicata per la Dolomiti Energia Trentino. I bianconeri approcciano male la partita, perdendo diversi palloni e concedendo agli ospiti di prendere subito il controllo della sfida, fino a raggiungere un vantaggio massimo di 19 lunghezze. Davanti ai 2.361 spettatori della BTS Arena, l’Aquila prova a reagire e, riesce a riportarsi fino al -6. I bianconeri, però, non riescono a completare la rimonta e ad avvicinarsi ulteriormente, lasciando così allo Śląsk il controllo del finale. La formazione polacca conquista quindi il successo con il punteggio di 81-94, mentre per la Dolomiti Energia Trentino arriva la prima sconfitta europea della stagione.

L’Aquila ha dovuto fare a meno di Alessandro Bertini, fermato da una lesione allo psoas che lo costringerà a uno stop di circa 20 giorni, e di Patrick Hassan.

Il calendario dei bianconeri prevede sabato 10 ottobre alle 20:00 la trasferta sul campo dell’APU Old Wild West Udine, mentre martedì 13 ottobre alle 20:00 i bianconeri torneranno in campo alla BTS Arena contro i NINERS Chemnitz. Domenica 18 ottobre alle 16:00, infine, Forray e compagni affronteranno la Openjobmetis Varese.