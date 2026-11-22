LAS VEGAS. È bufera in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Las Vegas. Più ancora del deludente risultato in pista, a far esplodere la tensione è l'ennesimo episodio tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il monegasco, penalizzato di dieci secondi per una manovra irregolare sul compagno di squadra, chiude decimo. Hamilton termina settimo. Durissima la reazione del team principal Fred Vasseur.

«Inaccettabile. Abbiamo detto a Charles di non superare, doveva fare la sua gara. Ha commesso un errore che ha penalizzato il team. Sono estremamente arrabbiato», tuona Vasseur, ricordando che dopo il Gran Premio del Messico erano già state impartite indicazioni precise ai piloti.

Il responsabile della Ferrari non esclude conseguenze disciplinari: «Una multa? Ne discuteremo domani. Sicuramente dobbiamo fare qualcosa e prendere provvedimenti. Non si può rovinare il lavoro di tante persone in questo modo».

Parole che fotografano un clima sempre più difficile all'interno della scuderia di Maranello. «La pressione sta crescendo, è molto peggio di 18 mesi fa. La situazione tra loro è ingestibile, è estremamente difficile da accettare», aggiunge Vasseur, lasciando intendere che la convivenza tra i due piloti sia ormai diventata un problema per la squadra.

Intanto, a festeggiare sul circuito americano è Max Verstappen, vincitore davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarto posto per la Mercedes di Kimi Antonelli.

«Credo di non aver mai fatto una gara così in Formula Uno. Direi surreale», commenta Verstappen, protagonista di una corsa ricca di sorpassi. «Abbiamo azzeccato la tattica sull'utilizzo dell'energia. Questa stagione non era iniziata bene, ma ora le abbiamo dato una bella svolta».

Per la Ferrari, invece, il problema non è soltanto la distanza dal podio. A preoccupare sono soprattutto le tensioni interne, esplose pubblicamente con le durissime dichiarazioni di Vasseur.