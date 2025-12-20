VAL D'ISERE. Una sfortunata Sofia Goggia sbaglia e così l'austriaca Cornelia Huetter - 33 anni e 10/o successo in carriera - in 1.41.54 ha potuto vincere senza problemi la discesa di cdm di Val d'Isere. Con lei sul podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann in 1.41.80 mentre è arrivato anche un prestigioso terzo posto per la campionessa americana Lindsey Vonn in 1.41.89, sempre in forma smagliante.



Per l'Italia - sulla bella e lunga pista Oreiller-Killy con buon fondo ma una nuvolosità che ha complicata la visibilità - c'è stata la sfortunata prova di Sofia Goggia per una pericolosa spigolata a metà gara quando era nettamente al comando con quasi mezzo secondo di vantaggio su Huetter. Costretta a rallentare per non cadere Goggia ha chiuso pertanto in ritardo, ottava in 1.42.16. Miglior azzurra è stata così la sempre regolare trentina Laura Pirovano 5/a in 1.41.95 e dunque a soli sei centesimi dal podio.



Poi in classifica Nicol Delago nona in 1.42.55. Più indietro Elena Curtoni e Nadia Delago. Domani la tappa francese si chiude con un superG, immediata grande occasione di riscatto per Sofia Goggia con meteo che annuncia neve.