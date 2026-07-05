VAL DI SOLE. Si chiude nel segno della Svezia l'ottava edizione della 5 Days Italy, la manifestazione internazionale di corsa orientamento che ha richiamato in Val di Sole oltre 2.000 atleti provenienti da 46 Paesi. A conquistare la classifica generale, al termine delle cinque tappe di gara, sono stati gli svedesi Filip Ossiansson ed Erika Källvik Leufvén, entrambi portacolori dell'IFK Göteborg Orientering.

Alle loro spalle si sono classificati il norvegese Tobias Alstad e la svedese Johanna Källvik Leufvén, mentre il terzo gradino del podio è andato a Daniil Fomin e alla ceca Kristýna Matyášová.

Le gare hanno attraversato alcuni degli scenari più spettacolari della valle, dal Passo del Tonale al Lago dei Caprioli, fino alla Sprint conclusiva tra le vie e il castello di Ossana. I concorrenti si sono confrontati su prove Middle, Long e Sprint, alternando percorsi in alta quota, boschi e centri storici.

L'edizione 2026 è stata organizzata da 5 Days Italy SSD in collaborazione con PWT Italia e con il supporto dell'Azienda per il Turismo Val di Sole, oltre al contributo della Provincia autonoma di Trento e al patrocinio dei Comuni coinvolti. La manifestazione tornerà nel 2027 e si sposterà sulle Dolomiti di Paganella, dal 28 giugno al 4 luglio.

Ad aprire il programma era stata la prima edizione della 3Tre Orienteering, disputata a Madonna di Campiglio con oltre 400 partecipanti. A imporsi nella classifica assoluta sono stati lo svizzero Joël Borner e la finlandese Elina Räty. Anche questo appuntamento è già stato confermato per il 2027, dal 25 al 27 giugno.