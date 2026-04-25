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NAPOLI – Vince Napoli 84-74 grazie a un terzo quarto da 29-8 contro una Dolomiti Energia Trentino priva di DeVante’ Jones, out per un problema alla schiena. I bianconeri partono bene, disputando un primo tempo solido su entrambi i lati del campo, ma incappano in un terzo periodo molto difficile in cui Napoli allunga fino al +16.
Trento prova a rientrare nel finale, ma i tentativi di rimonta vengono respinti dalla formazione partenopea. Per l’Aquila il migliore è Jordan Bayehe, autore di 16 punti e 9 rimbalzi, mentre l’MVP della serata è Milton Doyle con 26 punti.