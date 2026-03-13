CORTINA. Alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina Giacomo Bertagnolli, guida Andrea Ravelli, conquista l'argento nello Slalom Gigante Vision Impaired e, con tredici podi, l'Italia eguaglia il record di medaglie che resisteva dalle Paralimpiadi invernali di Lillehammer 1994.

"Questo bicchiere direi che è da vederlo mezzo pieno, comunque sono degli ottimi risultati. Ho regalato tante medaglie per poco, ma è anche lo stimolo che ti deve arrivare per far meglio, quindi ci daremo dentro per l'ultima". Questo il commento del campione di Cavalese. Per domenica "sono carico perché devo portarmi a casa l'oro, adesso basta regalare in giro le medaglie".