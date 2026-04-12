PARIGI. Un azzurro sotto l'Arco di Trionfo. Il primo nella storia dell'atletica made in Italy, perché dopo 42,195 km di asfalto e resilienza c'è Yeman Crippa a vincere la maratona di Parigi: un'impresa con il tempo di 2h05:18, il suo personale, il secondo crono italiano che cancella ogni dubbio sul fatto che l'atleta trentino abbia raggiunto la piena maturità anche sulla distanza più lunga.



"La mia carriera da maratoneta inizia ora - esulta il 29enne - finalmente ho trovato la strada giusta. È stato incredibile, intorno al 33esimo chilometro ho capito che sarebbe stata la mia giornata e quando al 39/o ho visto che gli avversari facevano fatica, ho deciso di attaccare. Mi sono riscattato dal 25/o posto di Parigi ai Giochi Olimpici e si apre una pagina tutta nuova, ho scoperto sul serio di avere feeling con la maratona". Crippa ha alzato le braccia la cielo ed è corso ad abbracciare papà Roberto, il coach Massimo Pegoretti e il manager Gianni Demadonna dopo aver tagliato il traguardo vicino all'Arco di Trionfo.



Il grazie della politica trentina



Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti esprime parole di grande entusiasmo: “Yeman Crippa ha compiuto un’impresa che riempie di orgoglio tutto il Trentino. La sua vittoria a Parigi è il risultato di talento, sacrificio e determinazione. È un esempio straordinario per i nostri giovani e un ambasciatore autentico dei valori dello sport e del nostro territorio”.



Sulla stessa linea l’assessore provinciale allo sport, Mattia Gottardi: “Quella di oggi è una giornata storica per lo sport. Il successo di Yeman Crippa rappresenta uno stimolo importante per tutto il sistema sportivo provinciale”.



Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli: “Yeman Crippa conquista Parigi! Primo alla maratona, con un finale emozionante e un tempo che vale il nuovo record italiano: 2 ore 5 minuti e 16 secondi. Trento è orgogliosa di te, Yeman!”.