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TRENTO. Il Trento conquista una vittoria per 2-1 contro l'AlbinoLeffe. I gialloblù si impongono al termine di una partita decisa dalle reti di Juan Ignacio Molina e Mattia Maffei, riuscendo a portare a casa tre punti davanti alla formazione bergamasca.
La gara si sblocca dopo appena un minuto, quando Molina porta in vantaggio il Trento. L'AlbinoLeffe trova però il pareggio nel recupero della prima frazione: al 45'+4' Andrea Mandelli trasforma un calcio di rigore, riportando il risultato in equilibrio.
Nella ripresa arriva la rete decisiva. Al 63' Mattia Maffei firma il 2-1, riportando avanti i gialloblù e fissando il risultato finale. L'AlbinoLeffe non riesce a trovare un'altra rete per riequilibrare l'incontro.
Una vittoria importante per il Trento, che chiude la partita con un successo di misura e aggiunge tre punti alla propria classifica.