TRENTO. Quando lo 0-0 sembrava ormai scritto, il Trento trova il gol della vittoria al 95’ con Juan Ignacio Molina, conquistando tre punti al termine di una partita rimasta in equilibrio fino all’ultimo respiro.

L’episodio decisivo nasce da un grave errore della retroguardia del Lecco. Thomas Vettorel esce in presa alta ma sbaglia completamente l’intervento e finisce per scontrarsi con il compagno Daniele Triacca. Il pallone rimane così vagante nell’area piccola e Molina, appostato a pochi passi dalla porta, deve soltanto depositarlo in rete.

Trento-Lecco, finisce 0-0 (Foto di Panato) Trento-Lecco, finisce 0-0 (Foto di Panato) Trento-Lecco, finisce 0-0 (Foto di Panato) Trento-Lecco, finisce 0-0 (Foto di Panato) Trento-Lecco, finisce 0-0 (Foto di Panato) Trento-Lecco, finisce 0-0 (Foto di Panato) Trento-Lecco, finisce 0-0 (Foto di Panato) Trento-Lecco, finisce 0-0 (Foto di Panato) Trento-Lecco, finisce 0-0 (Foto di Panato)

Pochi istanti prima era stato invece il Lecco ad andare vicino al colpo grosso con una punizione di Amnay Moutassime, che aveva creato apprensione alla difesa gialloblù. Dal successivo calcio d’angolo, però, gli ospiti non erano riusciti a trovare la deviazione vincente.

Poi, proprio all’ultimo assalto, arriva la rete che cambia tutto: Molina approfitta dell’incertezza di Vettorel e firma l’1-0 che consegna al Trento una vittoria al fotofinish nella terza giornata del girone A di Serie C.



TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – CALCIO LECCO 1912 1-0 (0-0)

RETI: 50’st Molina

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei, Frison, Benassai, D’Intino; Aucelli (1’st Mehic), Fossati (36’st Grossi), Garetto (22’st Benedetti); Dalmonte, Molina, Ladisa (29’pt Sodero). A disposizione: Santer, Goller, Kassama, Genco, Castelli, Calzà, Marchi, Caia, Sartori. Allenatore: Luca Tabbiani

LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Triacca, Arena, Sinn (32’st Sidler); Rizzo (15’st Litti), Metlika, Mallamo, Urso (27’st Manetti); Bonaiti, Pellegrino (15’st Moutassime); Fasan (27’st Nova). A disposizione: Domingo, Comi, Bordoni, Mihali, Polonioli, Anastasini, Fama. Allenatore: Federico Valente

ARBITRO: Juri Gallorini di Arezzo

ASSISTENTI: Paolo Camilli di Roma1 e Gabriele Elisino di Ostia Lido

QUARTO UOMO: Francesco Zago di Conegliano

NOTE: serata serena. Campo in ottime condizioni. Recupero: 3’+6’. Ammoniti: 14’pt Mallamo, 16’st Metlika. Totale spettatori: Spettatori 1400 circa.