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TRENTO. Quando lo 0-0 sembrava ormai scritto, il Trento trova il gol della vittoria al 95’ con Juan Ignacio Molina, conquistando tre punti al termine di una partita rimasta in equilibrio fino all’ultimo respiro.
L’episodio decisivo nasce da un grave errore della retroguardia del Lecco. Thomas Vettorel esce in presa alta ma sbaglia completamente l’intervento e finisce per scontrarsi con il compagno Daniele Triacca. Il pallone rimane così vagante nell’area piccola e Molina, appostato a pochi passi dalla porta, deve soltanto depositarlo in rete.
Pochi istanti prima era stato invece il Lecco ad andare vicino al colpo grosso con una punizione di Amnay Moutassime, che aveva creato apprensione alla difesa gialloblù. Dal successivo calcio d’angolo, però, gli ospiti non erano riusciti a trovare la deviazione vincente.
Poi, proprio all’ultimo assalto, arriva la rete che cambia tutto: Molina approfitta dell’incertezza di Vettorel e firma l’1-0 che consegna al Trento una vittoria al fotofinish nella terza giornata del girone A di Serie C.
TABELLINO
A.C. TRENTO 1921 – CALCIO LECCO 1912 1-0 (0-0)
RETI: 50’st Molina
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei, Frison, Benassai, D’Intino; Aucelli (1’st Mehic), Fossati (36’st Grossi), Garetto (22’st Benedetti); Dalmonte, Molina, Ladisa (29’pt Sodero). A disposizione: Santer, Goller, Kassama, Genco, Castelli, Calzà, Marchi, Caia, Sartori. Allenatore: Luca Tabbiani
LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Triacca, Arena, Sinn (32’st Sidler); Rizzo (15’st Litti), Metlika, Mallamo, Urso (27’st Manetti); Bonaiti, Pellegrino (15’st Moutassime); Fasan (27’st Nova). A disposizione: Domingo, Comi, Bordoni, Mihali, Polonioli, Anastasini, Fama. Allenatore: Federico Valente
ARBITRO: Juri Gallorini di Arezzo
ASSISTENTI: Paolo Camilli di Roma1 e Gabriele Elisino di Ostia Lido
QUARTO UOMO: Francesco Zago di Conegliano
NOTE: serata serena. Campo in ottime condizioni. Recupero: 3’+6’. Ammoniti: 14’pt Mallamo, 16’st Metlika. Totale spettatori: Spettatori 1400 circa.