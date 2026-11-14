LUMEZZANE. Il Trento conquista una vittoria al cardiopalma sul campo del Lumezzane, imponendosi per 2-1 grazie a una rete di Giacomo Benedetti al primo minuto di recupero della ripresa. Un successo arrivato al termine di una partita combattuta, nella quale i gialloblù sono riusciti a reagire al pareggio dei padroni di casa e a trovare il guizzo decisivo proprio quando la sfida sembrava destinata a chiudersi in parità. A firmare il primo vantaggio trentino era stato Federico Accornero, prima del momentaneo 1-1 di Andrea Boffelli.

La formazione trentina parte con determinazione e si rende pericolosa già nei primi minuti. Al 5' Benedetti impegna il portiere avversario con un colpo di testa, mentre poco dopo è Juan Molina a cercare la conclusione. Il Lumezzane risponde con Gennaro Anatriello, che costringe l'estremo difensore gialloblù a intervenire in due occasioni. Al 27' i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con Alessandro Ghillani, che colpisce il palo. Il Trento non si lascia intimorire e, dopo una serie di tentativi, trova il gol al 50' del primo tempo: Accornero, servito da Benedetti, conclude di sinistro dalla sinistra dell'area e infila il pallone nell'angolino basso.

Nella ripresa il Trento prova subito a raddoppiare con Molina, ma il suo colpo di testa viene parato. La partita resta aperta, con il Lumezzane che aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. Al 69' arriva l'1-1: sugli sviluppi di un calcio da fermo, Anatriello serve Boffelli, che trova la conclusione vincente di sinistro. I gialloblù accusano il colpo, ma continuano a cercare la vittoria. All'80' Cristian Aucelli sfiora il bersaglio con un colpo di testa, mentre dalla panchina arrivano nuove energie con gli ingressi, tra gli altri, di Marco Fossati e Matteo Castelli.

Quando il pareggio sembra ormai scritto, il Trento trova la giocata che cambia la partita. Al 91' Fossati serve Benedetti, che dall'interno dell'area lascia partire un sinistro potente sotto la traversa, firmando il definitivo 2-1. Nel lungo recupero i gialloblù hanno anche altre occasioni con Amer Mehic e Castelli, mentre il Lumezzane tenta l'ultimo assalto con Anatriello, fermato dal portiere. Dopo dieci minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Trento può festeggiare tre punti conquistati con carattere e determinazione, grazie a una rete decisiva arrivata proprio nel momento più delicato della gara.