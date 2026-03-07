TRENTO. Il Trento supera 1-0 la Virtus Verona allo stadio Briamasco e consolida il terzo posto in classifica al termine di una partita combattuta ma controllata dalla formazione gialloblù.



Il gol decisivo arriva al 40’ del primo tempo con Pietro Candelari (nella foto di Carmelo Ossana), che finalizza l’azione offensiva portando in vantaggio il Trento. In precedenza la squadra di casa aveva già cercato di rendersi pericolosa, mentre gli ospiti avevano faticato a costruire occasioni nitide.



Nel corso del match non sono mancati gli episodi e i cartellini: ammoniti Francesco Toffanin, Pietro Candelari e Cristian Corradi nel primo tempo. Nella ripresa entrambe le squadre hanno provato a cambiare l’inerzia con diverse sostituzioni.



Nel finale altri cambi hanno movimentato la gara, con gli ingressi di Hachim Mastour, Pietro Giannotti ed Ebone Talla, ma il risultato non cambia. Il Trento difende il vantaggio fino al 99’ e porta a casa tre punti pesanti che lo confermano terzo in classifica con 54 punti, dietro Unione Brescia a quota 56 e il Lanerossi Vicenza, capolista ormai lontano con 73 punti.