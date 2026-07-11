TRENTO. L’A.C. Trento 1921 entra nella fase centrale della preparazione estiva in vista della stagione 2026/2027. Dopo le prime giornate dedicate a visite mediche, test atletici e primi lavori sul campo, i gialloblù si preparano al ritiro di Masen di Giovo, dove la squadra resterà dal 14 al 25 luglio.

La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 13 luglio allo stadio Briamasco, con una seduta pomeridiana alle 17.30. Il giorno successivo il gruppo salirà in Val di Cembra per iniziare ufficialmente il ritiro: già martedì 14 luglio sono previste due sessioni di lavoro, alle 10 e alle 17.30.

Durante la permanenza a Masen di Giovo il programma prevede, salvo modifiche, una doppia seduta quotidiana. Gli allenamenti mattutini scatteranno alle 10, mentre quelli pomeridiani saranno alle 17.30, con l’obiettivo di mettere benzina nelle gambe e sviluppare i primi automatismi tattici.

Sono già stati definiti anche i primi test amichevoli. Il debutto sarà domenica 19 luglio alle 17 contro il Genoa al campo sportivo Carlo Benatti di Moena. La chiusura del ritiro coinciderà invece con un triangolare in programma sabato 25 luglio alle 18 allo stadio Briamasco, con protagonisti Trento, Sassuolo e Parma.

Il calendario delle amichevoli proseguirà poi ad agosto: sabato 1° agosto alle 17 il Trento affronterà il Modena al Briamasco, mentre giovedì 6 agosto alle 18 è previsto il test contro la Roma Under 20, sempre nell’impianto cittadino. Le modalità di accesso per il pubblico e le informazioni sui biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni dal club.