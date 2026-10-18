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TRENTO. Vittoria al cardiopalma per la Dolomiti Energia Trento, che supera l’Openjobmetis Varese per 87-85 al termine di una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Alla BTS Arena i bianconeri riescono a imporsi dopo aver rischiato di vanificare il vantaggio accumulato nei primi tre quarti.
Trento chiude il primo tempo avanti 49-41 e arriva all’ultima frazione sul 72-62. Varese però reagisce e recupera progressivamente terreno, fino a raggiungere il pareggio sull’85-85 con una tripla a otto secondi dalla sirena.
Nel finale concitato, un fallo tecnico degli ospiti e i successivi tiri liberi consentono alla Dolomiti Energia di riportarsi avanti di due punti. L’ultima conclusione di Varese non va a segno e Trento può festeggiare una vittoria sofferta, conquistata soltanto all’ultimo possesso.