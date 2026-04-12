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CITTADELLA. Il Trento torna a correre e piazza un colpo importante in trasferta, battendo il Cittadella per 3-1. A sbloccare la gara è Dalmonte al 20’, poi nella ripresa arriva il raddoppio di Giannotti al 60’, prima del gol dei padroni di casa firmato da Bunino al 76’. Il terzo gol degli aquilotti, arrivato nel recupero, porta la firma di Pellegrini.
La formazione gialloblù indirizza il match già nel primo tempo, trovando il vantaggio con Dalmonte e gestendo poi il ritmo della partita. Nella seconda parte di gara il Trento allunga con Giannotti, mettendo in discesa una sfida delicata contro una diretta concorrente nella zona alta della classifica.
Il Cittadella prova a riaprirla con Bunino a un quarto d’ora dalla fine e nel finale cerca il pareggio. All’87’ anche Anastasia ha una buona occasione, ma la sua conclusione di esterno destro non trova lo specchio della porta. Nel finale il Trento trova addirittura il terzo gol.
TABELLINO.
A.S. CITTADELLA 1973 – A.C. TRENTO 1921 1-3 (0-1)
RETI: 20’pt Dalmonte, 16’st Giannotti, 32’st Bunino, 47’st Pellegrini
CITTADELLA (3-5-2): Saro; D’Alessio (17’st Bunino), Redolfi (1’st Salvi), Zilio (1’st Rizza); Ghezzi, Vita (36’st Barberis), Amatucci, Anastasia, Perretta; Rabbi, Falcinelli (27’st Castelli). A disposizione: Lotto, Casolari, Crialese, Cecchetto, Stronati, Gobbato, Gatti, Ihnatov. Allenatore: Manuel Iori
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Rigione, Miranda, Maffei (36’st Muca); Aucelli, Sangalli (27’st Mehic), Giannotti (36’st Benedetti), Dalmonte (27’st Capone), Pellegrini, Ladisa (12’pt Corradi). A disposizione: Costantini, Tommasi, Trainotti, Ebone, Fossati, Corallo, Chinetti. Allenatore: Luca Tabbiani.
ARBITRO: Alessandro Pizzi di Bergamo
ASSISTENTI: Alessio Miccoli di Lanciano e Giuseppe Bosco di Lanciano
QUARTO UFFICIALE: Andrea Migliorini di Verona
OPERATORE FVS: Giovanni Boato di Padova
NOTE: pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 16’pt Sangalli, 41’pt D’Alessio, 43’pt Rigione, 45’pt Maffei, 14’st Amatucci. Espulso: 7’st Miranda. Recupero: 3’+6’. Spettatori: 2347.